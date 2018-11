Ascolti tv, Mara Venier ha battuto Barbara D’Urso

Continua la super sfida della domenica pomeriggio. E continua con un altro successo di Mara Venier. La signora della domenica in sovrapposizione fa il 16.04%, contro il 15.9% di Barbara D’Urso. Entriamo nel dettaglio, della sfida, proponendovi tutti i risultati della sfida di ieri. Domenica In ha attirato 2.450.000 spettatori con share del 14.7%, nella prima parte (in onda dalle 13.59 alle 14.56). Sono invece 2.424.000 spettatori (share del 16.7%) nella seconda parte (in onda dalle 14.59 alle 17.22). Domenica Live invece ha attirato 2.029.000 spettatori (con 12% di share). Poi ha fatto 2.434.000 (16.2% di share) con l’Attualità (dalle 14.23 alle 16.56), 2.732.000 spettatori (19%) con le Storie (dalle 17 alle 17.18), 2.890.000 telespettatori (19.5%).