Wanda Nara nuda a letto con L-Gante, Mauro Icardi furioso

Il rapper ha postato sui social un video in cui appare sotto le lenzuola con la showgirl tra coccole ed effusioni

Wanda Nara e L-Gante fanno sul serio, o almeno questo è quello che sembra. Il rapper ha condiviso nelle sue storie social un filmato in cui i due sono sotto le lenzuola, apparentemente nudi e presi dalle effusioni. Nel vederlo, Mauro Icardi è andato su tutte le furie, e non aspetta altro che sua moglie torni in Turchia per chiarire tutta la faccenda.

Il video hot di Wanda Nara e L-Gante

Wanda Nara e L-Gante sono nudi sotto le lenzuola nel breve video postato sui social. Lei gli carezza il petto e gioca con le sue collane, poi le labbra dei due si sfiorano. Verità o finzione? Le immagini sono un estratto della clip dell’ultimo brano del rapper, “El ùltimo romantico”, in uscita il 20 ottobre. Certo la complicità è tanta e che tra i due ci sia un certo feeling è un dato di fatto: lui stesso lo ha ammesso nel corso di un’intervista. Mauro Icardi, neanche a dirlo, è furioso con la (ex?) moglie e non si dà pace: “Ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare. E’ arrabbiato e allo stesso tempo triste”, ha spiegato Juan Etchegoyen durante il programma della tv argentina “Mitre Live”.

Mauro Icardi: “Non siamo separati”

“Non siamo separati, sono ancora sposato”, ha detto Mauro Icardi nel corso di una diretta social. Ha attaccato duramente Wanda, dicendo: “La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e difendere l’indifendibile. È lo zimbello del mondo intero con i suoi comportamenti, con i suoi atteggiamenti”. Checché ne dica lui però, Wanda Nara è decisa ad andare dritta per la sua strada e con L-Gante non si nasconde. Sui social si mostrano apertamente e un video così intimo come quello postato dal rapper sarebbe stato impensabile qualche mese fa, verità o finzione che sia.