Film stasera in TV da non perdere mercoledì 19 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 19 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Al di là delle apparenze, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Samara Weaving in un thriller di stampo hitchcockiano. Un uomo scopre l’esistenza di un’attrice identica all’ex fidanzata uccisa.

The Town, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ben Affleck e Jeremy Renner in un heist movie. Un rapinatore si innamora di una dipendente di una banca che la sua banda deve rapinare.

Il collezionista di carte, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Oscar Isaac è un giocatore d’azzardo che sbanca i casinò, fin quando non incontra un giovane desideroso di vendetta.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Cuore sacro, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Drama con Barbora Bobulova per la regia di Ferzan Ozpetek. Una ricca affarista vede cambiare la sua vita dopo l’incontro con una bambina.

Tapirulàn, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Claudia Gerini protagonista del suo primo film da regista. Una consulente psicologica deve affrontare il suo passato irrisolto.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Hitch – Lui sì che capisce le donne, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Will Smith ed Eva Mendes in una commedia romantica. Un esperto di seduzione si innamora di una bella giornalista.

20 anni di meno, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Per mostrare spirito giovanile e ottenere una promozione, un giornalista di 38 anni finge di avere una relazione con una ragazza ventenne.

Un Paese quasi perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone in una commedia. Tre amici decidono di aprire un borgo per risollevare le sorti di un paesino della Basilicata.

Crazy, Stupid Love, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia sentimentale con Ryan Gosling, Steve Carell ed Emma Stone. Un playboy cerca di far rimettere insieme una coppia.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Clifford – Il grande cane rosso, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura tratta da un romanzo. Una bambina riceve in dono da un anziano un cane rosso che assume proporzioni gigantesche.

Everest, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jake Gyllenhaal in un film emozionante ispirato a una storia vera. Alcune persone cercano di scalare la montagna più alta della Terra.

Robin Hood, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Russell Crowe e Cate Blanchett in una rivisitazione cinematografica del mito di Robin Hood, per la regia di Ridley Scott.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Luca Zingaretti è il commissario Montalbano, personaggio creato da Andrea Camilleri e trasportato con successo sul piccolo schermo.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Emigratis – La resa dei conti, ore 21:20 su Canale 5

Pio e Amedeo tornano con il loro format comico in cui girano il mondo.

Udinese-Monza, ore 21:00 su Italia 1

Gara dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra i friulani e i brianzoli.

Una giornata particolare, ore 21:15 su La7

Aldo Cazzullo protagonista di un documentario di approfondimento storico.

X Factor 2022, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del famoso reality show musicale con Fedez, Francesca Michielin, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi come giudici.

What Women Want – Quello che le donne vogliono, ore 21:25 su Nove

Mel Gibson ed Helen Hunt in una commedia. Un uomo acquisisce fortuitamente la capacità di leggere la mente delle donne.