Creed III, Michael B. Jordan contro Jonathan Majors nel trailer del film

Le prime immagini del nuovo film della saga spin-off di Rocky. Con il protagonista per la prima volta impegnato anche alla regia

MGM ha diffuso il primo trailer di Creed III, il terzo film della saga nata da uno spin-off di Rocky che vede per la prima volta Michael B. Jordan nel doppio ruolo di attore e regista. Il film uscirà il 3 marzo 2023. Potete vedere il trailer nel video in alto su questa pagina.

DOPPIO RUOLO PER MICHAEL B. JORDAN

Michael B. Jordan (in foto) indossa ancora una volta i guantoni di Adonis “Donnie” Creed, il figlio di Apollo, il più grande rivale di Rocky Balboa. E stavolta si impegna anche dietro la macchina da presa, per un film che segna il suo debutto assoluto alla regia. Al suo fianco, come co-star, Ci sarà Jonathan Major, nei panni di Damian “Dame” Anderson, amico d’infanzia pronto a trasformarsi in nemesi.

DONNIE SUL TETTO DEL MONDO

Il trailer comincia con Donnie campione del mondo, pugile più popolare, sulla copertina di Forbes, all’apice del successo pubblico e privato insieme alla moglie Bianca (Tessa Thompson), a sua volta cantante di successo e alla figlia Amara. “Ho passato gli ultimi sette anni della mia vita vivendo i miei sogni più impossibili”, dice la voce di Donnie fuori campo per poi trovarci all’interno di una conferenza stampa in cui il pugile prosegue: “Bianca, Rocky, mio padre. Mi hanno tenuto in piedi sulle loro spalle”.

IL RITORNO DI UN VECCHIO AMICO

A quel punto avviene l’incontro con un nuovo personaggio, un uomo poggiato alla sua auto gli chiede un autografo e lui rifiuta chiedendogli di allontanarsi dalla Rolls-Royce. “Non ti ricordi di me?”, gli dice l’uomo. “Damian”, esclama Donnie. Damian è un amico di infanzia, compagno di scorribande, uscito dal carcere dopo 18 anni, desideroso di riprendersi la sua vita e tornare a fare quello che ama: la boxe. Donnie lo invita ad allenarsi nella sua palestra, ma la voglia di riscatto di Dame finirà per prendere il sopravvento trasformandolo in un problema per Donnie. Un problema che i due potranno risolvere solo affrontandosi sul ring.

IL CAST

Il trailer promette un film che riprende tutti gli archetipi e i topoi della saga di Rocky, che ancora una volta avrà al centro di tutto i concetti di famiglia e amicizia. Nel cast ci saranno anche Wood Harris, Florian Munteanu, Phylicia Rashad, Mila Davis-Kent. Come già detto, Jordan sarà regista, mentre la sceneggiatura, scritta da Keenan Coogler e Zach Baylin, sarà basata su un soggetto scritto dai due con Ryan Coogler, il regista del primo capitolo della trilogia.

LE PAROLE DI MICHAEL B. JORDAN

“Sono finalmente giunto a questo punto della mia carriera in cui volevo raccontare una storia e non solo essere davanti alla telecamera, non limitarmi a eseguire la visione di qualcun altro – ha spiegato Jordan in una conferenza stampa tenutasi lunedì 17 ottobre -. Avere un personaggio che ho già interpretato due volte – sono ormai sette, otto anni che ci convivo – mi ha permesso di raccontare la storia di dove credo che Adonis sia arrivata. E a 35 anni, avevo tantissime cose da dire, in qualità di giovane uomo nero, sulla mia esperienza di vita e come potevo condividere un pezzo di me stesso col mondo attraverso questi personaggi e questa storia”.