The Continental: Mel Gibson nel cast della serie prequel di John Wick

The Continental, la serie spin-off di John Wick in sviluppo presso la rete via cavo americana Starz, ha affidato un ruolo a Mel Gibson che fa così il suo trionfale ritorno in tv dopo decenni di assenza dal piccolo schermo. Lo riporta Deadline che dà anche qualche informazione in più sulla miniserie che avrà tre episodi e sarà a tutti gli effetti un prequel del famoso franchise con Keanu Reeves.

The Continental: La trama dello spin-off di John Wick

Il franchise di John Wick, nel quale Keanu Reeves interpreta un assassino addestrato dalla mafia, comprende tre film e un quarto in uscita nel 2022. The Continental, annunciato da Starz ormai tre anni fa, esplorerà le origini del Continental, la lussuosa catena di hotel frequentata dagli assassini nei film di John Wick. Si tratta di luogo dove questi possono nascondersi e reperire ciò di cui hanno bisogno senza usare violenza. Il protagonista sarà un giovane Winston Scott (il proprietario dell’hotel, personaggio che nel franchise cinematografico ha il volto di Ian McShane) che nella New York del 1975 deve affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alla spalle. Winston traccia un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York nel tentativo di impadronirsi dell’iconico hotel, che funge da punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo. Greg Coolidge (Wayne, Ride Along) e Kirk Ward (Wayne) stanno scrivendo la serie e sono anche co-showrunner.

Il cast e il ruolo di Mel Gibson

Non si sa ancora chi interpreterà Winston Scott (Ian McShane naturalmente non apparirà nella serie ma forse potrebbe prestare la sua voce come narratore della storia). Keanu Reeves invece, diversamente da quanto ipotizzato in un primo momento, quasi sicuramente non reciterà nella serie ma sarà accreditato come produttore esecutivo. Mel Gibson interpreterà un personaggio di nome Cormac, ma per il momento non sappiamo di più. Per l’attore si tratta di un ritorno alle origini, visto che la sua carriera è iniziata proprio in tv, nella serie australiana The Sullivans dove ha recitato dal 1976 al 1983, prima di dedicarsi esclusivamente al cinema (l’ultima incursione in tv è stata a metà degli anni 2000 in tre episodi della comedy di FOX Complete Savages).

