Italia 1, arriva “Back to school”: Nicola Savino fa l’esame di quinta elementare a 25 big

A novembre, in prima serata su Italia 1, arriva “Back to school“, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Svelati i primi 16 “ripetenti” che hanno accettato di mettersi in gioco e provarci.

Ecco i primi 16 nomi: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Giulia Salemi e Nicola Ventola.

Tgcom24