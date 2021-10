Amici 21, la nuova allieva Alessandra Ciccariello già vista in un noto Talent Show

Prima di arrivare nella scuola di Amici, Alessandra Ciccariello ha partecipato a X Factor

Grazie ad una sfida contro Elisabetta Ivankovich, Alessandra Ciccariello ha conquistato un banco nella ventunesima edizione di Amici, scelta per la scuderia di Lorella Cuccarini. La cantante, tuttavia, non è nuova ai talent show: ecco dove l’abbiamo già vista.

Amici 21, Alessandra Ciaccariello ha partecipato ad X Factor

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Elisabetta Ivankovich si è messa alla prova in una sfida durissima ed è stata battuta da Alessandra Ciccariello. La cantante si è presentata nello studio del talent show di Maria De Filippi con la chitarra alla mano e ha conquistato un banco, scelta da Lorella Cuccarini per la sua scuderia. Molti fan del programma si sono accorti che Alessandra non è una neofita del piccolo schermo e hanno indagato sul conto dell’artista.

In effetti, la Ciccariello ha preso parte a X Factor nel 2020, conquistando Hell Raton che l’ha portata con sé fino agli Home Visit. Il giudice del talent show, targato Sky, infatti ha poi preferito altre cantanti tra cui Casadilego, vincitrice proprio di quella edizione. Non è la prima volta che un concorrente di X Factor ci riprova nello scuola di Amici e Alessandra, non essendo giunta ai Live, non si può neppure considerare una partecipante a tutti gli effetti.

