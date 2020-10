“Scemo, ti querelo!”. Rudy Zerbi dà il numero di Mammucari

Tu si que vales continua a mietere successi. Gli ascolti premiano il talent del sabato sera di Canale 5 grazie anche alla giuria, sempre pronta a mettersi in gioco e a creare dinamiche divertiti con pubblico e concorrenti. E non mancano soprattutto le scintille tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari, che non perdono occasione per punzecchiarsi e bisticciare su esibizioni e concorrenti.

L’ultima “uscita” dello speaker radiofonico, però, ha mandato su tutte le furie Mammucari, che ha minacciato querele.

A dare il via alla querelle tra i due giudici durante l’ultima puntata di Tu si que vales è stata l’esibizione di Pinuccio, aspirante talento proveniente da Matera. L’uomo, un personaggio insolito e divertente, non ha nascosto il suo interesse per la padrona di casa, Maria De Filippi, provando più volte a entrare in contatto con lei. Pinuccio ha manifestato tutto il suo amore e la sua ammirazione verso la De Filippi, svelando di essere andato in trasmissione solo per vedere lei.

Le parole del concorrente hanno così stuzzicato Teo Mammucari che, al termine dell’esibizione dell’uomo al momento delle votazioni della giuria popolare, ha esclamato: “Puniccio tu vuoi il mio sì oppure il telefono di Maria?”. Una richiesta che ha scatenato l’ilarità del pubblico e degli altri giudici e servito la risposta all’uomo: “Me lo dai?”. A battere tutti sul tempo è stato, però, Rudy Zerbi che, cellulare alla mano, ha iniziato a leggere il numero di telefono non di Maria De Filippi ma bensì di Teo Mammucari.

Il giudice romano, accortosi che i numeri corrispondevano al suo cellulare, si è alzato in piedi improvvisamente. Poco importa che i “bip” della regia abbiano nascosto i numeri, Mammucari si è portato davanti a Zerbi e ha sbottato: “No! Li mo****ci tua, ha dato il numero del mio cellulare ‘sto scemo. Mo’ ti querelo“. Non è la prima volta che tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi volano stracci a Tu si que vales. Ogni settimana, infatti, i due si punzecchiano e bisticciano sotto l’occhio attento di pubblico e colleghi. Ma questa volta, più che una lite, in onda è andata una vera e propria sceneggiata.

Novella Toloni, ilgiornale.it