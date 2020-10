Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme alla comunione di Andrea

La ex coppia, a sette mesi dall’annuncio della separazione, appare di nuovo riunita per festeggiare la prima comunione del figlio Andrea D’Alessio. I genitori del ragazzo hanno pubblicato le foto del party con messaggi tenerissimi per il bambino: nelle immagini pubbliche non appaiono mai insieme ma è evidente l’intento di superare le divergenze per restare accanto al figlio.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia ma continuano a essere uniti per amore del figlio Andrea. Domenica 18 ottobre il bambino ha finalmente celebrato la sua prima comunione e alla festa hanno partecipato entrambi i genitori: tra le numerose immagini condivise sui social non ci sono foto che mostrano D’Alessio e la Tatangelo insieme, ma è evidente la volontà di far vivere al figlio una giornata di serenità, unione e amore, a dispetto della separazione annunciata sette mesi fa.

“Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia”, scrive D’Alessio su Instagram. Lungo e tenerissimo il messaggio di mamma Anna:

“Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce… poi esiste la real life, esisti tu. Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso. Oggi è un giorno importante, oggi ti guardo e vedo un ometto crescere , un ometto a cui sono grata , perché mi ha cambiato la vita me la riempi di coccole, di sorrisi , e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare , riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere. Stai diventando grande Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te. Ti amo più della mia vita! AUGURI AMORE MIO!”.

L’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo era nato sul palcoscenico nel lontano 2006, quando lei era appena 19enne. A una crisi nell’estate del 2017 era seguito un ritorno di fiamma, per la gioia dei fan che nel corso degli anni non hanno mai smesso di sostenerli non solo dal punto di vista musicale ma anche affettivo. Poi, a marzo 2020, l’annuncio (pare) definitivo: “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”.

FanPage