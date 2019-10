Victoria Beckham: “Vino rosso mio segreto di bellezza”

Quali sono i segreti di bellezza di Victoria Beckham, per invecchiare con grazia?

La stilista britannica l’ha rivelato in un’intervista televisiva, come riporta il Sun. Uno dei consigli per le fan è: bere del vino rosso. “Bevete tanta acqua – ha spiegato – È fondamentale mantenersi idratati. E dico a me stessa che va davvero bene bere vino rosso. Mi è capitato di sentirlo e probabilmente è l’industria del vino ad averlo detto. Ma mi piace, quindi lo includo”.

Oggi Victoria non è più una delle Spice Girls, ma ha affermato di aver appreso nel periodo della band una lezione importantissima: essere sempre la migliore versione di se stessa. Per questo ha affermato che non le piace l’idea di invecchiare, ma non vuole apparire più giovane, vuole solo avere un bell’aspetto in relazione ai suoi anni. “Voglio sembrare la versione migliore di me stessa – ha chiosato – Voglio prendermi cura di quello che ho”.

Nella routine quotidiana di Victoria c’è però anche tanto fitness. La stilista si sveglia tra le 5,30 e le 6 del mattino per una prima sessione sul tapis roulant. Poi accompagna i figli a scuola, quindi torna ad allenarsi con un istruttore e fa anche danza, oltre ad attrezzi e pilates. Durante la passeggiata con il tapis roulant ne approfitta per guardare un po’ di tv.

Inoltre, Victoria adotta una dieta ben precisa, mangiando sano, ma senza farsi mancare i viaggi e naturalmente il tempo con i propri figli. “I ragazzi sono la nostra priorità – ha concluso, riferendosi anche al marito David Beckham – Tutto ciò che facciamo ruota intorno ai bambini. Lavoriamo entrambi molto duramente, amiamo ciò che facciamo e ci apprezziamo a vicenda”.

Elisabetta Esposito, Ilgiornale.it