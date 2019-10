Rai festeggia Internet day

Internet, la realtà che nessuno scrittore di fantascienza riuscì a prevedere, compie 50 anni il 29 ottobre. La prima trasmissione dati avvenne nel 1969 tra i computer dell’Università della California, a Los Angeles, e quelli dello Stanford Research Institute, vicino a San Francisco. L’invio in remoto di quei pochi bit di informazioni, attraverso la rete Arpanet, costituì il primissimo passo verso la creazione di un mondo online che, tramite Internet, collega oggi miliardi di persone in tutto il pianeta.

Una ricorrenza che le reti Rai intendono celebrare, sottolineandone l’enorme valenza sociale ma anche le mille criticità, attraverso una programmazione dedicata che percorrerà l’offerta del servizio pubblico nella giornata del 29 ottobre, e non solo, tra reti generaliste e specializzate.

Alcuni esempi dei molti aspetti che verranno presi in esame: l’impatto delle fake news sarà al centro di “Storie italiane” su Rai1 mentre “Agorà” su Rai3 affronterà la comunicazione politica ai tempi dei social. Su Rai4 il film di David Fincher, “Social network”, narrerà della nascita di Facebook mentre la copertura quotidiana di RaiNews24 aprirà molteplici finestre, con servizi e approfondimenti, sull’anniversario della comunicazione digitale.

Rai Play, la piattaforma digitale del servizio pubblico, anticiperà l’argomento a partire dal 25 ottobre proponendo serie tv, documentari – come Login di Riccardo Luna – film e fiction – come Adriano Olivetti, dedicata alla figura dell’imprenditore che anticipò l’epoca dei computer.

Non mancherà l’appuntamento Radio Rai con offerta dedicata su tutti e tre i canali: Zapping su Radio1; La Versione delle due su Radio2; Fahrenheit su Radio3 sono solo alcuni dei contenitori dedicati al 50simo compleanno del Web.