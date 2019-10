Giulia Salemi parla della fine della relazione con Francesco Monte e manda una frecciatina all’ex tronista: ‘Non permetto a nessuno di farmi sentire sbagliata’

Giulia Salemi è tornata a parlare della relazione con Francesco Monte, finita lo scorso giugno dopo circa sei mesi. I due, che si erano conosciuti lo scorso anno nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, non hanno mai spiegato i motivi per cui la storia è giunta al capolinea, ma adesso la 26enne italo-persiana ha lanciato qualche indizio e contemporaneamente mandato una frecciatina all’ex.

“Non devo dimostrare niente agli altri e non voglio permettere a nessuno di farmi sentire sbagliata, se mi volete sono così. Ho capito che chi ti ama lo fa per quello che sei, nella vita ci si può migliorare, ma non si può tradire se stessi”, ha fatto sapere al settimanale ‘Chi’.

L’ex concorrente di ‘Pechino Express’ ha lasciato intendere che Monte avrebbe provato a modificare alcuni tratti del suo carattere e che a lei la cosa non è proprio piaciuta.

Ad ogni modo di quel rapporto non rinnega nulla. “Ogni passaggio della vita, anche doloroso, è necessario se lo sai prendere come un’opportunità di crescita, nessuno potrà togliermi il sorriso e la voglia di leggerezza che non significa essere superficiali, ma trasmettere positività”, ha aggiunto nell’intervista.

La Salemi ora è pronta per una nuova relazione, ma un altro fidanzato non è ancora arrivato. “Al GF Vip ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge, che sa volere bene e rinunciare a una parte di sé per fare stare bene gli altri. Sognavo l’amore, e l’ho avuto, poi è andata così, ma non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di niente. E non mi rassegno, spero di innamorarmi di nuovo”, ha concluso.

di Redazione, gossip.it