Principe Harry, il segreto del braccialetto

Harry indossa molto spesso un particolare braccialetto: il monile ha più di venti anni ed è legato a una storia molto importante per il Principe

Il Principe Harry è sempre al centro dell’attenzione dei media, a partire dal suo look e dai suoi accessori.Così, a un occhio più attento, non sarà sfuggito come il sesto nella linea di successione al trono britannico indossi molto spesso – o forse sempre – un braccialetto fatto d’argento e perline. Tra i vari eventi – dagli impegni con la Royal Family alle partite di rugby – in cui il braccialetto è stato avvistato, ci sono persino la prima uscita con Meghan Markle e naturalmente il Royal Wedding.

Pare che il braccialetto abbia oltre un ventennio. Stando a quanto ricostruisce il Reader’s Digest, risalirebbe infatti al periodo immediatamente successivo alla morte di Lady Diana. Quando la Principessa Triste scomparve a seguito di un incidente stradale a Parigi nel 1997, il Principe Carlo prese i due figli e li portò a fare un viaggio in Africa, per trovare un rifugio al dolore. Durante quella permanenza, Harry acquistò un braccialetto che aveva visto spesso, e uno molto simile fu comprato dal fratello, il Principe William. Si ritiene quindi che il monile del duca di Sussex sia un ricordo doloroso e tenero di mamma Diana.

Intanto, in questi giorni, i tabloid britannici si stanno concentrando su un altro gioiello indossato dal Principe. Si tratta di un anello nero, fatto di titanio. Secondo quanto riporta il Sun, quello di Harry non sarebbe affatto un vezzo: si sa da sempre che lui e Meghan siano persone molto attente alla salute e l’anello in questione è un device per monitorare il sonno e quindi il benessere di chi lo indossa. Alcuni modelli misurano anche l’attività cardiaca e la sua frequenza. C’è chi ritiene che il duca stia testando il gadget in vista del sonno che perderà alla nascita del Royal Baby.

Elisabetta Esposito, il Giornale