Meghan Markle, spopola per Halloween il suo costume hot

Un’azienda ha realizzato un costume da Halloween ispirato all’abito da sposa di Meghan Markle, rendendolo però decisamente provocante

Il fatto che Meghan Markle sia stata considerata un sex symbol – soprattutto durante la sua carriera televisiva – non è una novità.

Diventata duchessa di Sussex, però, è cambiato tutto. Dopo il fidanzamento con il Principe Harry e soprattutto il Royal Wedding, Meghan è diventata un simbolo internazionale di stile ed eleganza. Il suo abito da sposa è stato visto da tutto il mondo come un esempio di sobrietà, un principesco esempio di raffinatezza. Per questo sta facendo scalpore l’abito di Halloween proposto da un rivenditore online.

Si tratta di un sexy “ costume da principessa americana “, come riporta Marie Claire, ed è stato lanciato da Yandy per il prossimo 31 ottobre. Comprende un velo di tulle, una tiara con delle finte pietre preziose e un vestito bianco con le maniche lunghe – come il protocollo della Royal Family richiede in questi casi. Ma è decisamente hot, a differenza del vero abito da sposa indossato dall’ex attrice. È corto e attillato e mette in evidenza tutte le curve del corpo.L’azienda in effetti non fa assolutamente il nome di Meghan nella descrizione del prodotto – che costa 50 sterline, l’equivalente di poco meno di 57 euro – ma nessuno è a conoscenza di un’altra “principessa americana”, sebbene Meghan non lo sia. Andando indietro nel tempo, una principessa statunitense fu Grace Kelly, ma le affinità con quell’abito sono impossibili da trovare.Il vestito di Givenchy indossato dalla duchessa al Royal Wedding fu definito da Kensington Palace di “ un’eleganza minimale senza tempo “, una descrizione che non corrisponde esattamente a questo costume di Halloween. Comunque minimale lo rimane, in un certo senso: nella quantità di stoffa utilizzata.

Elisabetta Esposito, il Giornale