“Grande Fratello Vip”, il sexy spogliarello della Marchesa per Walter Nudo

Nella Casa i vip tornano a divertirsi tra risate e applausi

Si sa, la Marchesa d’Aragona ha un debole per Walter Nudo. E non fa nulla per nasconderlo. Tanto che gli dedica uno spogliarello divertente. Che anima la Casa del “Grande Fratello Vip“. La serata è particolarmente animata e procede tra una prova e un brindisi. Il clima disteso e festoso coinvolge proprio tutti…Daniela, invitata dai ragazzi a fare uno streptease, all’inizio non è d’accordo. Poi si lascia andare. A convincerla è il sostegno del bel Walter. “Se il Grande Fratello mette la musica”, dice la Marchesa provando ad arginare le richieste sempre più insistenti ma il GF esaudisce la sua richiesta. Così eccolo lo spogliarello tra gli applausi e le risate degli altri compagni.

