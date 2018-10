Gf Vip, Monte: “Cecilia è la donna della mia vita”. E chiama Giulia Chechu

Francesco Monte è inciampato in una clamorosa gaffe. Discutendo con la Salemi l’ha chiamata col soprannome della Rodriguez

Francesco Monte sembra essere piuttosto confuso sui suoi sentimenti per Cecilia Rodriguez e nella casa del Gf Vip casca in qualche gaffe.Dopo una lunga chiacchierata con Andrea Mainardi, Francesco si è lasciato andare sul suo rapporto con la modella argentina: “Io non sono solito fare quel tipo di discorsi. Matrimonio, figli… Così quando è entrata nella Casa, prima che succedesse quello che è sucesso, ho capito che era la donna della mia vita. Io ho capito che Cecilia è la donna della mia vita”.

Parole piuttosto forti che potrebbero far storcere il naso a Giulia Salemi. Ma soprattutto le sue parole vanno contro a quello che ripete da giorni: “Non sono venuto qui per parlare di lei, ma per farmi il mio Gf Vip. Quindi smettiamola di tirarla in ballo”. E poi ci casca lui.

Ma non è finita qui. Perché proprio questa mattina, Francesco Monte è inciampato in un clamorosa gaffe. Mentre stava chiarendo con Giulia, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato scappare un “ma stai scherzando Chechu?”. Chechu – per chi non lo ricordasse – è il soprannome con il quale chiamava la Rodriguez.

Fortunatamente, Giulia non se ne è accorta. Ma i telespettatori sì…

Anna Rossi, il Giornale