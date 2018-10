Domenica In, colpaccio di Mara Venier: in studio Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore suda freddo

Mara Venier mette a segno un colpaccio televisivo. A Domenica In di domenica 21 ottobre avrà in studio – anticipa Blogo – niente meno che Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese si concederà in una lunga intervista da donna a donna: dopo la sua separazione da Flavio Briatore parlerà in televisione per la prima volta. Ora resta da vedere chi inviterà Barbara D’Urso a Domenica Live per evitare di perdere contro Mara. Tra Ken Umani e donne pelose, non ha che l’imbarazzo della scelta.

