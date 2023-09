Dal doping alla voglia di rinascere, così si racconta Alex Schwazer al Grande Fratello

(di Federica Zito) Ieri durante la terza puntata del Grande Fratello, si è parlato della storia di Alex Schwazer, il campione italiano di marcia che è stato al centro di accuse di doping che lo hanno costretto ad interrompere la carriera.

La sua vita da sportivo è stata costellata sin dall’inizio da innumerevoli vittorie, cadute e anche delusioni, fino ad arrivare alla delusione più grande nel 2012, quando alla vigilia delle Olimpiadi di Londra viene trovato positivo all’eritropoietina in un controllo a sorpresa che lo porterà a scontare una squalifica di 3 anni e 6 mesi. Dichiaratosi colpevole poco dopo, Schwazer sconta la pena lontano da tutti, ma nel 2016, rientrato dalla condanna, il campione olimpico si trova di nuovo davanti ad un’altra accusa per doping, ma questa volta a suo dire ingiusta e frutto di un complotto nei suoi confronti. Sarà costretto però a scontare altri 8 anni di squalifica.

In puntata ha ricordato la forte depressione che lo ha portato ad assumere farmaci dopanti, ma anche parlato della falsa accusa di doping: “Facevo il doping all’insaputa di chi mi stava vicino, dovevo mentire, ero entrato in conflitto con me stesso, quando mi hanno scoperto è stata una liberazione”, spiega Schwazer che poi parla delle false accuse: “La seconda volta però io non ero dopato, le mie urine sono state falsificate, non so se è stato voluto, mi sono trovato a dovermi difendere da una cosa che non avevo fatto”. Per questo Alex vuole tornare a gareggiare, per se stesso, ma anche per i suoi figli: “Mi piacerebbe che vedessero realmente quello che ho fatto per tanti anni”, dichiara Alex Schwazer.

Nella casa del Grande Fratello vuole la sua rivincita e come un buon sportivo non si è mai perso d’animo nonostante i momenti difficili, momenti che Alex ha passato vicino alla moglie Kathrin Freund, che gli ha dato la forza di non mollare. L’obiettivo è quello di tornare alle gare e ogni giorno anche all’interno della casa, Alex si allena. ll suo prossimo obiettivo? le Olimpiadi di Parigi 2024.

zitofederica.redazione@gmail.com