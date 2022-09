“Uomini e Donne”, è finita tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: botta e risposta sui social

Dopo mesi di voci insistenti, ora gli ex volti del programma di Maria De Filippi si sono detti definitivamente addio

E’ finita la storia d’amore tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. Quella che era stata inizialmente descritta come una crisi passeggera che stavano tentando di superare insieme, è ora diventata una rottura definitiva con tanto di insulti via social. I due si erano conosciuti oltre nove anni fa a “Uomini e Donne“, dove lui sedeva sul trono rosso, mentre lei vestiva i panni della corteggiatrice. Dopo poco tempo era scoppiato l’amore, tanto da farli uscire insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi e, nel giro di alcuni anni, fargli creare una famiglia. Dopo mesi di voci insistenti, la coppia ha però annunciato la fine della relazione.

Appena pochi giorni dopo un viaggio di lavoro insieme in Grecia, Eugenio ha scritto su Instagram: “Io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolina. La signorina, fregandosene di tutto, è stata tre giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente“. In un altro post, il dj ha aggiunto: “Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato.”

Immediata la replica della Del Taglia: “Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana fa dopo un anno di crisi solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa: hanno diagnostico un brevissimo tempo di vita alla cagnolina Mia. E’ un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire. Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo.”