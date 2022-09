The Fabelmans di Steven Spielberg vince il People’s Choice Award al Festival di Toronto

“Questo è il film più personale che abbia mai fatto” ha dichiarato il regista dopo l’annuncio della vittoria. Questo riconoscimento spesso è premonitore di nomination e vittorie anche agli Oscar

The Fabelmans di Steven Spielberg ha vinto il premio People’s Choice alla 47esima edizione del Toronto International Film Festival. Un riconoscimento che potrebbe indicare anche una futura nomination (e vittoria) agli Oscar.

THE FABELMANS, LA VITTORIA

“Questo è il film più personale che abbia mai fatto, e la calorosa accoglienza di tutti a Toronto ha reso la mia prima visita al Tiff così intima e personale per me e per tutta la mia famiglia Fabelman” sono state le parole di Steven Spielberg dopo l’annuncio della vittoria. Fino ad ora il celebre regista non aveva mai presentato un film al Toronto Film Festival, e lo ha fatto con una pellicola ispirata alla sua infanzia. Come fatto notare dal The Hollywood reporter, anche altro film autobiografico sull’infanzia di un regista vinse a Toronto, nel 2021: Belfast di Kenneth Branagh. Istituito nel 1978 e assegnato sulla base dei voti del pubblico che frequenta il Toronto International Film Festival, il People’s Choice Award è spesso considerato un importante segnale per quelle che saranno le candidature e addirittura le vittorie per il Miglior Film agli Oscar. “Grazie a Cameron Bailey e all’incredibile staff del TIFF, grazie a Universal Pictures e un ringraziamento molto speciale a tutti i fan del cinema qui a Toronto che hanno reso lo scorso fine settimana uno di quelli che non dimenticherò mai” ha concluso Spielberg nel suo discorso.

THE FABELMANS, DI COSA PARLA

The Fabelmans è una versione semi-autobiografica dell’infanzia di Steven Spielberg. Il film racconta la storia di Sammy Fabelman, che sogna di diventare un regista mentre cresce nell’Arizona del secondo dopoguerra. La pellicola attraversa l’infanzia e la tarda adolescenza del ragazzo, fino al momento in cui scopre un segreto di famiglia e nello stesso tempo qual è il potere del cinema. Spielberg è anche co-autore della sceneggiatura con Tony Kushner, che aveva già collaborato con il regista in film come West Side Story, Lincoln e Munich. Protagonisti di The Fabelmans sono Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten e Judd Hirsch. Il film arriverà nelle sale americane il prossimo 11 novembre mentre debutterà in Italia il 15 dicembre, con 01 Distribution.