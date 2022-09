Blake Lively incinta, le foto con il pancione su Instagram per allontanare i paparazzi

Blake Lively ha scritto su Instagram: “Ecco qui le foto di me incinta nella vita vera così le undici persone presenti fuori casa mia in attesa di un avvistamento mi lasceranno in pace”

Blake Lively ha condiviso alcune foto con il pancione così da evitare di essere inseguita dai paparazzi. L’attrice, in dolce attesa del quarto figlio, ha preso la decisione dopo l’appostamento di undici fotografi nei pressi della sua abitazione.

BLAKE LIVELY: “ECCO QUI LE FOTO DI ME INCINTA”

Dallo scatto con la sorella Robyn a quelli con il marito passando per una foto con l’amica Taylor Swift, Blake Lively ha pubblicato alcune immagini in dolce attesa affinchè i media possano utilizzarle.

L’attrice, già mamma di James, Inez e Betty, nate rispettivamente nel 2014, nel 2016 e nel 2019, ha raccontato di undici persone appostatesi fuori dalla sua abitazione per poterla immortalare con il pancione.

Blake Lively ha scritto: “Ecco qui le foto di me incinta nella vita vera così le undici persone presenti fuori casa mia in attesa di un avvistamento mi lasceranno in pace. Fate impazzire me e i miei figli”.

Blake Lively ha aggiunto: “Grazie a tutti gli altri per tutto l’amore e per il rispetto e per continuare a non seguire più account e pubblicazioni che condividono foto di bambini. Tutti voi avete potere contro di loro”.

Infine, l’attrice ha concluso: “E grazie ai media che adottano la policy di non pubblicare foto di bambini. Tutti voi fate la differenza”.