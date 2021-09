Uomini e Donne, Sossio e Ursula si sono lasciati: il matrimonio è saltato

L’ex calciatore ha dato l’annuncio su Instagram chiedendo a tutti di rispettare questo momento delicato

Colpo di scena per tutti gli appassionati di Uomini e Donne ma anche per i telespettatori di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Sossio Aruta e Ursula Bennardo non stanno più insieme. A dare l’annuncio l’ex Cavaliere del Trono Over di Maria De Filippi su Instagram.

L’ex calciatore 50enne ha condiviso sul suo account Instagram la scritta Game Over e spiegato i motivi che l’hanno portato ad allontanarsi da Ursula Bennardo, che aveva conosciuto qualche anno fa a Uomini e Donne. Sossio ha spiegato che la separazione dalla parrucchiera pugliese è avvenuta di comune accordo.

Il motivo della rottura? Sembra per alcune incompatibilità caratteriali che hanno portato Sossio e Ursula ad allontanarsi. Aruta ha poi chiesto ai follower di rispettare questo difficile momento e di non cercare altre motivazioni su questo allontanamento che, a quanto pare, non ci sono.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo resteranno però legati a vita dalla figlia Bianca, nata nell’ottobre 2019. A due anni dal lieto evento gli ex protagonisti di Temptation Island Vip hanno deciso di prendere strade differenti. Dunque nessun matrimonio nel 2022, come annunciato dalla coppia nei mesi scorsi.

Uomini e Donne, Sossio e Ursula non si sposano più

Sossio Aruta e Ursula Bennardo dovevano convolare a nozze nel 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare tutto al 2022. Gli ex volti di Uomini e Donne sognavano un matrimonio in grande stile, senza mascherine e regole di distanziamento. La loro storia d’amore è però giunta al capolinea prima dei fiori d’arancio.

Se Sossio Aruta ha prontamente aggiornato i fan sulla sua situazione sentimentale Ursula Bennardo ha preferito, almeno per il momento, restare in silenzio. Le ultime stories di Instagram ritraggono l’amica di Valeria Marini sorridente e spensierata con la figlia Bianca.

Non è la prima volta che Sossio e Ursula si dicono addio: già qualche anno fa, prima della nascita della loro bambina, si erano mollati per poi regalare un’altra chance alla loro relazione. Pure questa volta si tratterà di una breve separazione o di un vero e proprio addio?

