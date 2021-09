Canale 5, stasera torna “Scherzi a parte”

Dopo il grande successo della prima puntata, domani in prima serata su Canale 5 torna “Scherzi a parte”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi.

Questa settimana gli ospiti in studio sono: la conduttrice Federica Panicucci, il giornalista Mario Giordano, il cantante Albano e l’opinionista ed ex politica Vladimir Luxuria.

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e dell’influencer Antonella Fiordelisi, presenza femminile del secondo appuntamento.