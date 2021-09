All’asta alcuni tesori dei film di Sylvester Stallone

Da “Rocky” a “I Mercenari”, passando per “Rambo” e “Demolition Man”, alcune memorabilia della collezione privata di Stallone andranno all’asta

La carriera di Sylvester Stallone si è incredibilmente evoluta nel corso dei decenni, consentendogli costantemente di raggiungere vette altissime al botteghino. È oggi un eccellente attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico che, nel tempo libero, si diletta anche nella pittura.

Un vero e proprio artista che si è ormai da tempo scrollato di dosso l’immagine dell’attore palestrato bravo solo a sparare alla gente sul set. Ha saputo lasciar spazio alla propria sensibilità, il che lo ha ripagato in maniera incredibile. Ha saputo reinventarsi, passando da “Rocky”, “Rambo”, “Cobra”, “Tango & Cash” e “Demolition Man” a “Cop Land”, “Creed”, “Guardiani della Galassia” e “Suicide Squad”. Vanta tre nomination agli Oscar, un Golden Globe e un David di Donatello in bacheca. Molti dei suoi film sono divenuti veri e propri cult, quasi istantaneamente. Non sorprende, dunque, il grande appeal generato dalla messa all’asta di alcuni tesori dei set da lui frequentati negli anni passati.

Il tesoro di Stallone all’asta

La casa d’aste Julien’s Auctions ospiterà numerosi oggetti di scena relativi a film dello “stallone italiano”. Memorabilia provenienti dalla collezione privata dell’attore, sceneggiatore e regista. L’asta avrà il seguente nome “Property from the Life and Career of Sylvester Stallone”.

Ecco quali sono i film e i franchise dei quali saranno messi all’asta svariati oggetti di scena:

Rocky I Mercenari Rambo Cliffhanger – L’ultima sfida Demolition Man Lo Specialista Escape Plan Assassins Dredd – La legge sono io Cop Land

Sylvester Stallone, progetti futuri

Sylvester Stallone continua a essere incredibilmente attivo e prolifico, sia per quanto concerne la scrittura che la recitazione. Ad agosto 2022 lo rivedremo al cinema e stavolta il suo volto sarà ben riconoscibile, non come in “Suicide Squad”. Il film in questione è “Samaritan”, basato sull’omonimo fumetto di Bragi F. Schut Jr. e Marc-Oliver Frisch. La trama vede come protagonista un supereroe ormai anziano, che ha preferito nascondersi alla società negli ultimi 20 anni. Una giovane però scopre la sua vera identità e prova a convincerlo a tornare in azione, così da fronteggiare una nuova minaccia.

In lavorazione anche il quarto capitolo de “I Mercenari”. Il franchise sembrava potersi arenare e, in una certa fase, proseguire senza Stallone, dando maggior spazio a Statham. Ogni problematica sembra però essere stata superata e la saga tornerà in sala. Lionsgate e Millennium Media fianco a fianco per questa quadrilogia, che vedrà nuove aggiunte al cast originale:

Sylvester Stallone

Jason Statham

Randy Couture

Dolph Lundgren

Megan Fox

50 Cent

Tony Jaa

(skytg24)