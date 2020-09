Antonella Alemanni ha vinto 70 mila euro a Chi vuol essere milionario. La concorrente non è riuscita a completare la scalata fino a 1 milione nel programma condotto da Gerry Scotti. La domanda a cui non è riuscita a rispondere correttamente è stata: “Nel 1962 Andy Warhol rappresentò le famose 32 lattine di zuppa, di altrettanti gusti. Quali tra questi non c’è nella celebre serie di tele?” La risposta esatta era lenticchie.

Antonella Alemanni ha concluso il suo percorso a Chi vuol essere milionario? nel corso della puntata di giovedì 17 settembre. La concorrente, decisamente simpatica, non è riuscita a completare la scalata fino a un milione. Tuttavia, può dirsi soddisfatta. Si è portata a casa, infatti, 70 mila euro. La prima domanda che l’ha messa in difficoltà è stata “A Kuala Lumpur, in Malesia, è stato aperto il ristorante Santan, che ha la caratteristica di servire piatti uguali a quelli…”. La risposta giusta era: “Offerti da una compagnia aerea”. La concorrente però è ricorsa allo switch, quindi ha deciso di cambiare quesito. Purtroppo anche la nuova domanda si è rivelata complicata: “Nel 1962 Andy Warhol rappresentò le famose 32 lattine di zuppa, di altrettanti gusti. Quali tra questi non c’è nella celebre serie di tele?”. Antonella Alemanni ha replicato “Minestrone”, ma la risposta esatta era: “Lenticchie”. Così, si è conclusa l’esperienza della concorrente.

Ma chi è Antonella Alemanni? La concorrente è originaria della provincia di Sondrio. Da piccola sognava di fare l’astronauta. Poi ha cambiato idea: “Se soffro di mal d’aereo dove vuoi andare? Se mi mettono in quell’affare che gira, tirano fuori la salma quando aprono. Devono sperare di avere l’assicurazione”. Ha preso un diploma come tecnico di laboratorio e ha una grande passione per i libri, per questo lavora come volontaria in una biblioteca. Segue Chi vuol essere milionario? sin da bambina. Inoltre, è fan sfegatata di Gerry Scotti e di Alberto Angela. È single e non cerca un fidanzato. Quando va nelle SPA, sceglie quelle popolate da ultrasessantenni per essere certa di stare tranquilla.

Antonella Alemanni, nel corso della prima puntata di Chi vuol essere milionario?, aveva svelato cosa sognava di fare con la vincita: il giro del mondo a piedi e poi comprare un appartamento dove poter vivere da sola e soprattutto poter mettere i suoi libri che ormai occupano gran parte dell’appartamento che condivide con la madre. Alla fine della sua esperienza a Chi vuol essere milionario? è apparsa molto emozionata. La madre e la zia l’hanno subito accolta dietro le quinte per complimentarsi per il suo percorso.

