“Rosy Abate 2” torna con ottimi ascolti, ma è calo netto rispetto al finale del 2017

La fiction di Canale 5 torna con la seconda stagione e conferma subito l’enorme attesa del pubblico: 3.544.000 spettatori pari al 17.2% di share. Un risultato con cui tiene testa alla concorrenza di Rai1 con il film “A casa tutti bene”, ma è un dato imparagonabile agli oltre 5 milioni con cui chiuse la prima stagione della serie.

Si è fatta attendere molto, ma “Rosy Abate 2″ non ha deluso le attese di Canale 5. La seconda stagione della fiction con protagonista Giulia Michelini, partita mercoledì 18 settembre, conferma il seguito enorme della prima stagione vincendo la serata di ascolti e tenendo testa alla concorrenza di Rai1.

Le vicende di Rosy Abate, con Napoli a fare da sfondo a questa seconda stagione, hanno raccolto davanti al video 3.544.000 spettatori pari al 17.2% di share. Un risultato eccellente se calato nel contesto della serata specifica, che tuttavia è in netto calo rispetto al dato del finale della prima stagione, andato in onda nel 2017 e capace di raccogliere davanti alla TV più di 5 milioni di persone.

A distanza netta il film di Gabriele Muccino “A casa tutti bene“, andato in onda su Rai1 e in grado di raccogliere davanti al piccolo schermo 3.169.000 spettatori pari al 14.3% di share. Certezza assoluta del mercoledì è l’appuntamento con “Chi l’ha visto?”, trasmissione condotta da Federica Sciarelli che come sempre dimostra di avere un seguito di pubblico irriducibile: la trasmissione di Rai3 ha raccolto davanti al video 1.642.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. A breve distanza si piazza Rai2 che dà spazio allo sport con l’incontro di Pallavolo Francia-Italia, appuntamento che risolleva le sorti di una rete in deficit di ascolti in questi giorni interessando 1.607.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Si va avanti con Italia 1 che trasmette il film “I Fantastici 4″ catturando l’attenzione di 1.123.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 spazio all’attualità e all’approfondimento politico con “Fuori dal Coro“, programma che totalizza un ascolto medio di 807.000 spettatori, corrispondenti al 4.4% di share. Su La7 il film evento “Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta” porta a casa il discreto risultato di 946.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su TV8 “Se solo fosse vero” che invece ha segnato il 2% di share con 464.000 spettatori. Chiude il Nove con “Shooter“, che ha catturato l’attenzione di 466.000 spettatori (2.2%).

di Andrea Parrella, fanpage.it