Nuovi programmi e nuovo look, Michelle Hunziker ci dà un taglio

La conduttrice inaugura la nuova stagione televisiva ricca di impegni con una scelta estetica dall’importante valore simbolico per lei: “Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante… ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità…”. Il riferimento è soprattutto ad Amici Celebrities, vera sfida che la attende quest’anno.

Quella che sta iniziando è una stagione televisiva che potrebbe riservare grandi novità a Michelle Hunziker.

La conduttrice, da anni al timone di Striscia La Notizia, con all’attivo due conduzioni del Festival di Sanremo e una carriera che ha poco di più da chiedere in termini di affermazione, ha forse da riempire un ultimo tassello, quello di un programma di prima serata tutto suo con il quale possa lasciare il segno.

Dopo averci provato con “All Together Now”, che tornerà in onda anche nella stagione 2019-2020, quest’anno avrà la chance con “Amici Celebrities”, versione VIP del talent show che Maria De Filippi le cederà dopo aver condotto le prime puntate. Un’avventura importante per la conduttrice svizzera, che Michelle ha in qualche modo voluto onorare con una decisione anomala rispetto alle sue abitudini. Molti cambiamenti iniziano dal look e lei lo sa, quindi ha deciso di cambiare acconciatura per la prima volta dopo molti anni.

Una notizia che potrebbe rientrare nell’ambito del gossip, se non fosse stata proprio lei a rimarcare l’intreccio di questa scelta con le nuove esperienze professionali che la attendono in questa stagione. Lo ha fatto con un lungo post su Instagram, in cui si mostra e si racconta.

di Andrea Parrella, fanpage.it