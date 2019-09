La figlia di Anna Pettinelli, Carolina Russi: ‘Ecco cosa penso di mia madre e Stefano Macchi’… Per la ragazza la differenza d’età tra i due è ininfluente

La 26enne è entusiasta del rapporto tra la speaker e il 44enne. E sulla 62enne: ‘Vuole sempre avere ragione. E poi ha il vizio di lamentarsi”.

La figlia di Anna Pettinelli, Carolina Russi, famosa al grande pubblico per aver partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy come cantante, svela a Spy cosa pensa del rapporto tra la madre e Stefano Macchi. La 26enne approva pienamente, nonostante la grande differenza d’età tra i due.

Anna Pettinelli ha 62 anni, Stefano Macchi 44. La figlia della famosa speaker radiofonica e conduttrice sulla madre e l’attore e doppiatore al settimanale dice: “Cosa saranno mai 18 anni di differenza? Lui con mia madre è meraviglioso e io, da casa, faccio il tifo per loro con il cuore in gola”. Li guarda entrambi a Temptation Island Vip.

“Quando mi hanno comunicato che avrebbero partecipato sono scoppiata a ridere. Pensavo fosse uno scherzo – spiega Carolina a proposito del reality – Prima di partire erano gasatissimi, ma ho come l’impressione che non abbiano preso in considerazione le possibili conseguenze”.

Di Stefano Macchi ha un’ottima considerazione: “E’ fantastico. E’ il primo fidanzato di mamma, dopo la separazione da papà, al quale mi sono legata. E’ presente, sensibile. E poi è troppo simpatico”.

La figlia di Anna Pettinelli spera che la madre esca con Stefano accanto dal programma, sa che lei, però, ha i suoi difetti: “Vuole avere sempre ragione. E poi ha il vizio di lamentarsi. Ripete, come un disco rotto, che è stanca. Poi, se passa un solo giorno a casa, impazzisce. E’ in grado di rifare i letti con me dentro”.

Annamaria Capozzi, Gossip.it