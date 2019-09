Domani andrà in onda, su Raisport+HD, Frosinone-Venezia

Sarà la sfida tra due delle squadre più attese, ma che finora, per un motivo per l’altro hanno deluso, l’anticipo televisivo della quarta giornata di serie B, in programma domani alle 21.00, su Raisport+HD.

In diretta dallo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, Fabrizio Tumbarello, Andrea Agostinelli e Gianlugi Zamponi racconteranno Frosinone-Venezia: le due squadre, a quota 3 punti dopo tre giornate, sono appaiate a centro classifica, con lo stesso ruolino di marcia, due sconfitte e una vittoria.