Chiara Ferragni in ‘Unposted’ rivela cosa è successo con Riccardo Pozzoli: l’ex avrebbe cercato di vendere il 45% della società di nascosto mentre lei era incinta

La collaborazione con l’ex fidanzato si è interrotta bruscamente. L’influencer finalmente rivela i motivi del loro allontanamento.

Il documentario di Chiara Ferragni divide: c’è chi lo critica aspramente e chi invece lo adora. Il debutto nelle sale ha registrato un vero proprio record al botteghino quindi comunque anche stavolta l’influnecer 32enne ha fatto centro. Ma dopo l’uscita di “Chiara Ferragni Unposted” molti stanno parlando dello spazio dedicato a Riccardo Pozzoli, ex della moglie di Fedez e suo socio con cui la collaborazione è proseguita anche dopo la fine della relazione. Insieme hanno portato al successo “The Blond Salad” ma poi è accaduto qualcosa e i due hanno preso strade diverse.

La Ferragni non ne aveva ancora mai parlato ma nel suo documentario racconta cosa è successo con Pozzoli. Chiara rivela che Riccardo avrebbe cercato di vendere di nascosto le sue quote della società. Il personal manager dell’influencer racconta di aver scoperto che Pozzoli, a pochi giorni dalla nascita di Leone, stava vendendo alle spalle dell’ex fidanzata il 45% della società.

Chiara è stata tenuta all’oscuro di quanto stava accadendo. Il suo entourage decise di proteggerla non rivelandole subito il “tradimento”. Gli ultimi mesi di gravidanza non sono stati facili e doveva stare tranquilla. La Ferragni, una volta messa a conoscenza, non l’ha presa affatto bene: “Ho capito che non conosci mai veramente nessuno. Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre”.

Francesca Romana Domenici, Gossip.it