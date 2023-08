Scott Pilgrim, il trailer e cosa sapere dell’anime Netflix

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato il teaser della nuova serie TV Scott Pilgrim offrendo un primo sguardo sulla produzione in arrivo prossimamente.

SCOTT PILGRIM, LA SERIE ANIME IN USCITA IL 17 NOVEMBRE

Scott Pilgrim Takes Off vedrà Michael Cera prestare la voce al protagonista, dopo averlo interpretato nel film Scott Pilgrim vs. the World diretto da Edgar Wright, coinvolto nell’anime in qualità di produttore esecutivo.

Netflix ha distribuito il trailer della serie anime raccontandone la sinossi e mostrandone i personaggi. Bryan Lee O’Malley e BenDavid Grabinsk ne hanno curato la realizzazione. Nel cast di doppiatoti anche Chris Evans, Brie Larson, Anna Kendrick, Mary Elizabeth Winstead.

Questo il cast completo:

Michael Cera per Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead per Ramona Flowers

Satya Bhabha per Matthew Patel

Kieran Culkin per Wallace Wells

Chris Evans per Lucas Lee

Anna Kendrick per Stacey Pilgrim

Brie Larson per Envy Adams

Alison Pill per Kim Pine

Aubrey Plaza per Julie Powers

Brandon Routh per Todd Ingram

Jason Schwartzman per Gideon Graves

Johnny Simmons per Young Neil

Mark Webber per Stephen Stills

Mae Whitman per Roxie Richter

Ellen Wong per Knives Chau

michael-cera-ipa

La serie anime è un adattamento della graphic novel che segue Scott intenzionato a sconfiggere sette ex fidanzati malvagi di Ramona così da poterci uscire insieme.

Le migliori serie TV da vedere ad agosto 2023. FOTO

Inoltre, Netflix ha rivelato che la serie anime farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi mesi, più precisamente il 17 novembre.