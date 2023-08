Pierpaolo Spollon ha due figli. La rivelazione dell’attore

L’interprete delle fiction Blanca e Doc – Nelle tue mani esce allo scoperto in un’intervista a Repubblica: “Avevo paura di darli in pasto al pubblico”, spiega

Tenere il riserbo sulla propria vita privata è un problema di difficile soluzione per molte star. Ci si prova ma difficilmente ci si riesce a lungo. L’attore italiano Pierpaolo Spollon, interprete nelle fiction Blanca e DOC – Nelle tue mani, è riuscito a dire quello che voleva e quando lo voleva. Così, nonostante il successo, ha saputo tenere segreta la propria paternità, fino a che è stato lui stesso a decidere di rivelarla in un’intervista a Repubblica in occasione del lancio dello spettacolo teatrale Quello che provo dir non so, che debutterà il 26 agosto per la regia di Mauro Lamanna e coi testi di Matteo Monforte e la produzione di Stefano Francioni.

“HANNO RISPETTATO LA MIA DISCREZIONE”

“A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione – ha dichiarato l’attore rivelando di essere padre di due bambini – avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro”. La scelta di proteggere i figli e regalare loro un’infanzia fatta di privacy ha portato anche a qualche episodio curioso: “Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: ‘Vengo appena posso, ho un figlio’. Mi ha risposto: ‘Non è possibile, sul web non c’è scritto’”

“I FIGLI SONO LA MIA VITA”

Ora però è arrivato il momento di uscire allo scoperto: “I figli sono la mia vita, una grande felicità – ha aggiunto l’attore – E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini non aveva più senso”. Nessun dettaglio, però, sulla madre dei bambini e la relazione che a lei lo lega.