Gabriele Rossi assente al compleanno di Gabriel Garko: ecco perché ha declinato l’invito dell’ex fidanzato

I due, dopo esserci lasciati, sono rimasti in buoni rapporti: “E’ rimasto un grande affetto”

Gabriele Rossi era stato invitato al compleanno per i 50 anni di Gabriel Garko ma non si è presentato. Ora l’attore e produttore ha spiegato perché ha deciso di non andare alla festa del suo ex fidanzato. Il 12 luglio Garko ha organizzato un party per festeggiare l’importante traguardo e ha spedito l’invito a molti amici vip, tra cui Milly Carlucci, Manuel Bortuzzo, Eleonora Daniele, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Attilio Fontana, Francesca Manzini, Alessandro Zan, Rocco Casalino e Ludovico Fremont. Anche Gabriele Rossi sarebbe stato un ospite gradito, ma ha deciso di non andare.

Intervistato dal settimanale Chi, l’attore ha svelato: “Sono stato invitato, ma ho chiamato Gabriel e gli ho detto che avrei preferito festeggiarlo, non appena possibile, tra di noi.

Senza caos e senza folla“. Una scelta basata sulla riservatezza, dunque, che ricorda perfettamente il modo in cui i due hanno vissuto la loro relazione. La coppia, infatti, si è sempre nascosta dai riflettori, dai paparazzi e dalla curiosità del pubblico, soprattutto in considerazione del fatto che quando si frequentavano Garko non aveva ancora fatto il suo coming out. Nonostante la fine della relazione d’amore, tra Gabriel e Gabriele sembra essere rimasto un bel rapporto di amicizia. “E’ rimasto un grande affetto – ha detto ancora al giornale diretto da Alfonso Signorini -. Oggi lo sento finalmente sereno, migliorato e vederlo così rende felice anche me”.