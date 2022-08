Damiano e Giorgia adottano un gattino… sfortunato: “Benvenuto Ziggy Stardust”

L’animale arriva dall’Oasi felina di Pianoro, che la coppia sostiene dal 2021

Damiano dei Maneskin e la compagna Giorgia Soleri hanno adottato un gatto con una sfortunata storia di maltrattamenti alle spalle. Il micio, che ha sei anni, è stato battezzato Ziggy Stardust, come il personaggio inventato da David Bowie, perché ha gli occhi di colore diverso e da uno è cieco. Arriva dall’Oasi felina di Pianoro, nel bolognese, una struttura che la coppia sostiene già dallo scorso anno, quando un incendio ne aveva distrutto una parte uccidendo otto animali. Il nuovo arrivato è stato accolto in “famiglia” con una serie di scatti e di video che sia Damiano sia Giorgia hanno voluto condividere nelle loro storie Instagram.

Il cantante e la fidanzata, ambedue amanti dei gatti, si erano avvicinati all’Oasi felina del bolognese nell’ottobre 2021 dopo l’incendio. Da allora, una prima donazione e la promessa di far visita all’Oasi, il cui lavoro hanno continuato a seguire nei mesi successivi. Così, rientrati dalle vacanze in Puglia, si sono fermati nel bolognese per conoscere tutti i gatti accolti a Pianoro e adottare ufficialmente il loro Ziggy, che ha gli occhi di colore diverso come il personaggio di David Bowie.