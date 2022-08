Benedetta Rossi vittima di una truffa allerta i fan: “Fate attenzione e segnalate”

Il volto della conduttrice televisiva è stato utilizzato per pubblicizzare siti che millantano dimagrimenti miracolosi

Non è il primo personaggio noto a cui accade una cosa del genere, ma Benedetta Rossi ha voluto mettere in allerta i suoi oltre quattro milioni di fan che la seguono sui social network. Il volto della conduttrice televisiva, esperta di cucina, è stato scelto e utilizzato da un sito che pubblicizza miracolosi prodotti dimagranti, per invogliare gli utenti ad acquistarli. “Benedetta Rossi, che ha perso 12 kg, ha condiviso la sua ricetta segreta con tutto Internet”, si legge nel post.

Ma la foodblogger non è rimasta in silenzio e, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato ai follower di non aver mai dato il consenso al sito in questione per l’uso della sua immagine a scopo pubblicitario. “Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente – ha scritto -. Voi segnalate, segnalate e segnalate quando la vedete”.

Non molto tempo fa la stessa cosa era successa a un altro noto volto televisivo: Mara Venier.

La zia d’Italia aveva prontamente sottolineato di non aver mai utilizzato i prodotti dimagranti in questione e che il sito aveva realizzato un fotomontaggio con il suo viso soltanto allo scopo di aumentare le vendite. Ma non solo: vittime anche Katia Follesa e Geppi Cucciari, ovviamente anche loro estranee alle pubblicità in questione e anche loro arrabbiate per l’utilizzo improprio della propria immagine.