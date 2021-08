Scarlett Johansson ha partorito. Parla il marito: svelati sesso e nome

La diva americana è diventata mamma per la seconda volta: la conferma arriva da People

Scarlett Johansson, 36 anni, non solo è incinta ma ha pure già partorito: la news l’ha data People che ha raggiunto Marcel Pariseau, rappresentate dell’attrice, il quale ha confermato che la diva e il marito Colin Jost sono diventati genitori. Sul portone di casa è stato appeso un fiocco azzurro, in quanto il neonato è un maschietto a cui è stato dato il nome Cosmo. La lieta novella, a stretto giro dall’intervento di Pariseau, è stata data anche da Jost, con un post diffuso su Instagram.

Pochi giorni fa Jost aveva confermato ciò che già si sapeva da tempo, seppur mancava l’ufficialità, vale a dire che sua moglie era incinta. L’attore comico si è lasciato scappare la notizia durante una serata di stand-up comedy in Connecticut. “Siamo in dolce attesa e siamo felicissimi!”, aveva dichiarato l’interprete mandando in estasi i fan e il gossip a stelle e strisce.

Inizialmente, attorno a Scarlett si è creato una sorta di giallo. Motivo? In quanto l’attrice nell’ultimo periodo era sparita dai radar dei media e dei paparazzi, defilandosi addirittura dagli impegni lavorativi. In molti si sono chiesti il perché. Adesso è tutto chiaro: semplicemente ha voluto mantenere massimo riserbo sulla dolce attesa, che ora si è conclusa con l’arrivo di Cosmo.

Le uniche apparizioni pubbliche recenti la Johansson le ha fatta ad una conferenza via Zoom e a una puntata del Tonight Show. In entrambi i frangenti ci sono stati dei collegamenti virtuali e mai è stata inquadrata a figura intera. Una precauzione per tenere celato il pancione.

Scarlett Johansson: amori e matrimoni

La diva è nata a New York il 22 novembre del 1984. Per quel che riguarda la sua vita privata, ha avuto diverse relazioni. Il 27 settembre 2008 si è sposata con il collega di set Ryan Reynolds, con una cerimonia nuziale organizzata in Canada. La coppia si è separata nel dicembre 2010, per divorziare ufficialmente nel luglio 2011.

Nel corso della Mostra del Cinema di Venezia nel 2013, Scarlett ha reso noto con una nota stampa di aver allacciato una relazione con il giornalista francese Romain Dauriac. Il 4 settembre 2014 è nata, a New York, la loro prima figlia, Rose Dorothy. La coppia si è sposata il 1º ottobre 2014, con una cerimonia privata. Nel gennaio 2017 l’annuncio del naufragio del matrimonio, già ampiamente in crisi dall’estate del 2016. Nel marzo 2017 l’attrice ha fatto sapere che avrebbe chiesto il divorzio e la custodia primaria della figlia Rose Dorothy.

Da maggio 2019 è fidanzata ufficialmente con l’attore e comico Colin Jost. La scintilla è scattata nel 2017. Nell’ottobre 2020 i due si sono sposati a New York.

