Massimo Ciavarro, incubo: furto nella sua abitazione, forzata la cassaforte

L’attore 63enne si è visto svaligiare la sua casa romana: iniziate le indagini

Rapina a casa di Massimo Ciavarro, padre dell’ex gieffino Paolo, figlio avuto da Eleonora Giorgi. A raccontare il brutto episodio di cui è rimasto vittima l’attore è il quotidiano Il Messaggero. La testata ha spiegato che il furto è avvenuto a Roma. Nell’abitazione del 63enne, che si trova in una traversa di Corso Francia, di notte si sono intrufolati dei ladri che hanno svaligiato l’appartamento.

Il quotidiano romano aggiunge che i malviventi hanno avuto vita facile nel corso della loro scorribanda. Due i motivi: Ciavarro non era in casa al momento della rapina (l’attore è via per le vacanze). Inoltre pare che l’allarme sia stato disattivato o che comunque non abbia funzionato qualcosa. Nel palazzo, riferisce sempre la testata capitolina, sarebbero assenti anche gli altri condomini, per cui i rumori non sono stati uditi da nessuno.

Al momento non è chiaro il valore del bottino trafugato dalla dimora di Ciavarro, ma secondo le prime ricostruzioni si tratta di un furto piuttosto redditizio visto che sarebbe stata forzata pure la cassaforte e sarebbero stati portati via altri beni preziosi.

Il Messaggero offre ulteriori dettagli della vicenda spiegando che i ladri, professionisti esperti del crimine, avrebbero forzato una porta finestra per introdursi nella casa, previ sopralluoghi precedenti dell’area per studiare il colpo nei minimi particolari. Colpo, purtroppo, riuscito.

Se l’allarme principale non è suonato, ce ne sarebbe stato un altro collegato all’abitazione del domestico, che alle 4.20 di notte si è recato sul posto. Quindi ha provveduto rapidamente a informare le forze dell’ordine della rapina. Così è intervenuta una pattuglia del commissariato Ponte Milvio. Gli agenti hanno poi chiamato Ciavarro per tenerlo informato sull’evolversi della situazione ed ora stanno svolgendo le indagini sul caso.

