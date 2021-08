Emma Marrone, dedica sorprendente: “E’ la persona più speciale del mondo”

Emma Marrone, la dedica speciale per Mika: il suo post fa impazzire i fan

Arriva il bel gesto di Emma Marrone, impegnata a chiudere le vacanze estive prima di rituffarsi nel lavoro. Dopo aver ritoccato con mano le emozioni di qualche concerto, la brava e grintosa artista lanciata da Maria De Filippi sta ricaricando le pile in vista di nuove avventure. Nelle ultime ore la tanto seguita artista ha voluto fare gli auguri ad un collega e amico, ovvero Mika. Il famoso cantante, che sarà tra i giudici di X Factor anche nella nuova stagione insieme ad Emma Marrone, ha compiuto proprio in queste ore 38 anni e non sono mancati gli auguri speciali, nonostante in passato i due siano stati protagonista anche di qualche battibecco:

Buon compleanno alla persona più dolce e speciale del mondo

ha scritto Emma su Instagram, incassando poi la reazione gioiosa di Mika sotto forma di sette cuori rossi.

