Chiara Ferragni lancia la linea scuola: prezzi e altri dettagli

La fashion blogger collabora con Pigna, ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo lancio

Inarrestabile Chiara Ferragni. La celeberrima imprenditrice digitale sembra non fermarsi davvero mai e prosegue, imperterrita con il lancio di nuovi prodotti e di collaborazioni. L’ultima, ma soltanto in ordine di tempo, è quella al fianco di Pigna, uno dei più importanti produttori di strumenti di cartoleria in Italia.

Insieme al noto brand, Chiara Ferragni ha deciso di lanciare matite, astucci, quaderni, e tutto quello che serve per andare a scuola (o lavorare nel proprio ufficio) con un tocco di spensieratezza e colore in più. I prodotti lanciati dalla fashion blogger hanno, ovviamente, il marchio di fabbrica Ferragni, ovvero il logo con l’occhio dalle lunghe ciglia che già abbiamo imparato a conoscere in passato.

In tempi non sospetti, come forse ricorderete, la moglie di Fedez ha avuto occasione di lavorare fianco a fianco di molti importanti marchi, sparsi però fra settori fra di loro completamente diversi. Chiara Ferragni ha infatti lanciato la tanto chiacchierata acqua Evian e, più di recente, la sua collezione di macchine da caffé (e relative cialde) della Nepresso.

La linea scuola di Chiara Ferragni: tutti i prodotti e i relativi prezzi

Il pre-order dei prodotti da scuola di casa Ferragni è già iniziato sul sito ufficiale dell’influencer e, a pochissime ore dal lancio, una parte della collezione è già andata sold out.

Tra i prodotti esauriti troviamo fra le altre cose, il diario per la scuola e il pack di 4 gomme (fra le quali spicca la raffigurazione della Ferragni stessa). Ancora disponibili per l’acquisto online, al contrario, sono l’astuccio eyelike, al prezzo di 35 euro (acquistabile nella tonalità azzurro o rosa), del set di tre matite a 6,90 euro e di gran parte dei quaderni e dei raccoglitori. Questi ultimi in particolare hanno un prezzo che varia da 1,9 a 4,9 euro indicativamente.

Sempre sul sito ufficiale di Chiara Ferragni, vi ricordiamo, sono ancora a disposizione molte delle collezioni già lanciate in precedenza. Fra di esse troviamo tutte le recenti capsule collections lanciate di recente, come l’edizione speciale dei biscotti Oreo, dei macaron La Durée e la palette Lancome. Ce n’è insomma per tutti i gusti (anche se non esattamente per tutte le tasche).

