Alfonso Signorini risponde a Raz Degan: “Ecco cos’è la vera spazzatura!”

Raz Degan criticato da Alfonso Signorini: “La vera spazzatura è ben altro”

Alfonso Signorini ha una sua rubrica su Chi in cui risponde ai lettori su varie questioni. E in questa circostanza una lettrice ha chiesto al conduttore e giornalista di esprimere una sua opinione su Raz Degan che ha smentito seccamente di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip facendo presente che non entrerebbe mai e poi mai in quella casa ‘piena di spazzatura’. Alfonso Signorini, dopo aver letto attentamente questa email, ha risposto a tono asserendo che la vera spazzatura sono le sue richieste economiche per partecipare al GF Vip: “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip…”

Alfonso Signorini su Raz Degan al Grande Fratello Vip chiarisce: “Sua richiesta rispedita al mittente”

Alfonso Signorini, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Chi, dopo aver risposto a tono a Raz Degan che ha rivelato non molti giorni fa sui social di non avere la minima intenzione di partecipare alla prossima edizione del GF Vip perchè in quella casa ci sarebbe troppa spazzatura, ha anche fatto un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Alfonso Signorini, che al Grande Fratello Vip 6 avrà due opinioniste popolari, ha fatto presente che le richieste economiche avanzate da Raz Degan sono state respinte con fermezza da Mediaset: “Le sue richieste economiche sono state subito rispedite al mittente…”

Raz Degan non va al GF Vip: Alfonso Signorini gli lancia una frecciata velenosa

Alfonso Signorini ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Chi cogliendo la palla al balzo per lanciare una frecciatina velenosa nei confronti di Raz Degan. In pratica il conduttore del Grande Fratello Vip ha ironizzato sul fatto che i soldi richiesti avrebbero avuto il potere magico di ripulire quella casa: “A quanto pare tutti quesi soldi avrebbero avuto il magico potere ri ripulire tutta la casa…”

Lanostratv.it