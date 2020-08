Mara Venier, ecco cosa pensa di social e influencer

La conduttrice di Domenica In: “Alla lunga rompono”

Non c’è una volta che Mara Venier non faccia parlare di sè quando rilascia delle interviste o appare in televisione. L’ultima occasione le è stata data da Rudy Zerbi, che l’ha ospitata all’interno del suo programma su Radio Deejay.

La conduttrice veneta, che sarà anche nella prossima stagione al timone di Domenica In, si è rivelata decisamente poco tenera nei confronti di social e influencer, descrivendo Instagram come un mondo di esibizionisti.

La presentatrice ha poi sentenziato:

“Alla lunga però rompono i co…..i”.

Nelle scorse settimane si è parlato della Venier a causa di una caduta prima della diretta con la sua trasmissione domenicale. La conduttrice si era fratturata un piede, ma ha portato a termine il suo programma nonostante le difficoltà fisiche. Poche settimane dopo, a Domenica In chiusa, è caduta facendosi male all’altra gamba, ma per fortuna non ha riportato conseguenze.

