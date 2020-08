Gossip Ibrahimovic e Leotta: “In Sardegna si è presentato da single” e invece era con la moglie

Impazza il gossip di Diletta Leotta a cena con Zlatan Ibrahimovic, a lanciarlo è il settimanale Chi. Si parla di una serata a porte chiuse, blindatissima, che non ha consentito nemmeno lo scatto di una foto. In più, il settimanale riporta testualmente: “Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single” e invece spuntano le foto sul lussuoso yacht insieme a sua moglie Helena Seger, con la quale è felicemente sposato da 20 anni.

Impazza il gossip di Diletta Leotta a cena con Zlatan Ibrahimovic, a lanciarlo è il settimanale Chi. Si parla di una serata a porte chiuse, blindatissima, che, stranamente, non ha consentito nemmeno lo scatto di una foto perché, stando ai loro virgolettati, “grazie a una telefonata dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privée, con tanto di bodyguard a proteggere”. In più, il settimanale riporta: “Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single” e invece, guarda caso, sul lussuoso yacht insieme a lui c’era sua moglie Helena Seger, con la quale è felicemente sposato da 20 anni. Le foto delle loro vacanze hanno iniziato a circolare su vari giornali stranieri, soprattutto svedesi.

Il calciatore, sempre secondo le fonti di Chi, “ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia”, solo che del nome di questo amico non ci sarebbe traccia mentre invece del ristorante dove avrebbero cenato a porte chiuse sì. E la app di sport dei quali sono testimonial ora è salita agli onori delle cronache, dopo il lancio pubblicitario di luglio, che aveva destato non poca simpatia viste le gag tra la Leotta e Ibra. Intanto la moglie di Zlatan e mamma dei loro due figli Maximilian e Vincent appare più che serena accanto a suo marito, abile tuffatore e calciatore anche acquatico, come riportano vari siti sportivi esteri, sui quali sta rimbalzando il gossip italiano denso di punti di domanda: “Zlatan Ibrahimovic (38 anni) è sposato con l’ex modella svedese Helena Seger (49 anni), dalla quale ha due figli. Ma la stampa italiana afferma che il calciatore è interessato a un’altra donna, che ha conosciuto questa primavera” e poi aggiungono “ma non ci sono immagini della cena […] i due sono usciti separati […] e Ibrahimovic ha trascorso gli ultimi giorni in vacanza a Saint-Tropez con la moglie”.

È stato proprio lui a ribadire spesso l’importanza della famiglia nella sua carriera calcistica e soprattutto a ringraziare la moglie moglie Helena Seger per l’uomo che gli ha consentito di essere: “Ha addomesticato il leone che è in me. Nei momenti più caldi, è lei a mantenere la calma. Senza di lei sarei potuto diventare una vergogna di uomo. Siamo felici da tanto tempo, non intendo rovinare la mia vita con lei con un passo falso”.

FanPage