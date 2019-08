Temptation Island, Chiofalo torna a lavorare dopo il tumore: “Ma ho ancora problemi…”

Francesco Chiofalo ha problemi alla memoria e al fegato, dopo la rimozione del suo tumore cerebrale

L’ex tentatore ed ex fidanzato di Selvaggia Roma a Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha fatto sapere che è tornato a lavorare, dopo essersi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

A seguito della rimozione di un tumore cerebrale, recentemente diagnosticato all’ex volto di Canale 5, Chiofalo accusa ancora diversi problemi.

Così come è stato riportato dallo stesso ex tentatore in un’intervista concessa a Di Più magazine, Chiofalo è tornato a dedicarsi alla sua attività di personal trainer, anche se non più come in passato. Il suo corpo è radicalmente cambiato dopo un lungo ciclo di radioterapia seguito per la rimozione del tumore al cervello. Dopo la sua operazione, Francesco, attualmente fidanzato con Antonella Fiordelisi, ha infatti riscontrato un brusco calo della vista e non solo. L’ex tentatore ha anche problemi alla memoria e al fegato per via degli antidolorifici assunti duranti la radioterapia.

Il rischio che turba Francesco, dopo Temptation Island

“Purtroppo esiste il rischio che il male ritorni – ha confidato Francesco Chiofalo -. Vivrò il resto della mia esistenza con questa paura: un secondo intervento sarebbe ancora più rischioso del primo, ci sarebbero poche probabilità di superarlo con successo”.

