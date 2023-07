Lindsay Lohan è diventata mamma: è nato Luai

Lindsay Lohan è diventata mamma. E’ nato il primo figlio Luai, avuto con il marito Bader Shammas. Ad annunciarlo è strato il portavoce della coppia: “La famiglia è al settimo cielo”, ha detto ai media statunitensi. L’attrice 37enne ha parlato per la prima volta della gravidanza a marzo 2023, con un post sui social in cui appariva incinta e una scritta a caratteri cubitali: “Coming soon”.

La data esatta della nascita non è stata svelata, il significato del nome, di origine araba, è invece “protettore”. Luai è nato a Dubai, dove vive Lindsay Loahn con il marito, sposato a luglio 2022.

Le nozze con Bader Lindsay Lohan e Bader Shammas, finanziere di origini arabe, sono convolati a nozze lo scorso luglio dopo poco più di un anno d’amore. “Non riesco a credere che tu sia mio marito”. Con queste parole e una foto con Bader, Lindsay ha annunciato a sorpresa di essersi sposata. La coppia aveva tenuto nascosta la data delle nozze fino all’ultimo: “Sono la donna più fortunata del mondo”, aveva scritto lei, via social: “Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo. Sono sbalordita che tu sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno”.

Guai giudiziari e vita dissoluta Una vita burrascosa la sua fatta di eccessi e pagata cara, tra arresti, tribunali e rehab, oltre alla dipendenza da droga e alcol. E poi il rapporto travagliato con la famiglia, specialmente con il padre così come la sua condotta al di fuori dei set cinematografici, tra litigi e guai giudiziari e le sue relazioni personali. Tra il 2002 e il 2003 ha avuto una breve relazione con il cantante Aaron Carter. Nel 2004 è stata fidanzata con Wilmer Valderrama. Si è apertamente dichiarata bisessuale nel 2009 e ha avuto una relazione con la disc jockey inglese Samantha Ronson. Nel 2014 ha invece dichiarato di aver avuto un aborto spontaneo per motivi di salute. Nel 2007 è stata sorpresa varie volte a guidare l’automobile in stato di ebbrezza, e dopo un incidente in cui è finita contro un albero, ha iniziato una cura di 45 giorni in una clinica specializzata in disintossicazione da alcol e droga a Malibù, in California.

Gli arresti Negli anni successivi la Lohan è stata più volte arrestata e poi rilasciata con l’obbligo di seguire un programma di riabilitazione per dipendenti da alcol e droghe, che lei ha spesso disertato. Nel 2013 è stata condannata a 240 ore di lavori socialmente utili, dopo aver patteggiato la pena per guida spericolata e falsa testimonianza, in seguito a un incidente avvenuto nel 2012.

La svolta a 30 anni Alcol, droga, carcere e amori sbagliati sembrano appartenere ad un passato ormai lontano. La bad girl di Hollywood ha iniziato a prendersi cura di se stessa e sui social ha cominciato a sfoggiare un lato insolitamente candido. Senza un filo di trucco e con lo sguardo dolce si gode il suo angolo di paradiso a Bali, dove ha trovato la serenità che cercava.