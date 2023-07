La scaletta del concerto dei Negramaro a Siracusa

Non una, ma ben tre date in Sicilia per il tour dei Negramaro. La band di Giuliano Sangiorgi si esibirà nella meravigliosa location del Teatro Greco di Siracusa questa sera, 19 luglio, per poi tornare sul palco nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 luglio. Un’occasione assolutamente da non perdere per i fan di uno dei gruppi più apprezzati di Italia.

I NEGRAMARO CELEBRANO I 20 ANNI DI CARRIERA

n20 TOUR non è un semplice tour estivo. Con un calendario di 9 appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani, i Negramaro vogliono celebrare l’importante ricorrenza dei primi 20 anni di carriera nel panorama musicale italiano. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo i più grandi successi di Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo: i sei amici che ben due decenni fa hanno cominciato a suonare in una cantina del Salento, fino a raggiungere i più grandi palchi nazionali.

Questa sera il tour farà tappa a Siracusa, per poi portare i Negramaro proprio in Salento, e per l’esattezza a Galatina, dove la band arriverà il prossimo 12 agosto per esibirsi live in una location unica, l’aeroporto Fortunato Cesari. Ad accompagnarli, in questa occasione, ci saranno Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello. E una volta concluso l’evento, la band si sposterà nella magica Arena di Verona per esibirsi ancora davanti al pubblico nelle serate del 22, 23 e 24 settembre.

LA SCALETTA

In occasione delle date di Siracusa, i Negramaro potrebbero riproporre una scaletta simile a quella degli appuntamenti passati:

Contatto

La Cura del Tempo

Fino all’imbrunire

La Prima volta

Per uno come me

Meraviglioso

Tu è mai successo

L’amore qui non passa

Nuvole e lenzuola

Estate

Un passo indietro

Solo tre minuti

Seu

Cade la pioggia

Quel posto che non c’è

Amore che Torni

Attenta

Via le mani dagli occhi

Parlami d’amore

Solo per te

L’Immenso

Mentre tutto scorre