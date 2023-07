Focus dedica uno speciale inedito all’intelligenza artificiale

“Focus”, il canale tematico Mediaset dedicato alla divulgazione, diretto da Marco Costa, ha deciso di affrontare la questione dell’intelligenza artificiale con uno speciale originale e inedito, in onda venerdì 21 luglio, in prima serata. Il programma “Intelligenza artificiale – Una rivoluzione per l’umanità?” racconterà cos’è l’AI, la sua storia, le sue attuali applicazioni e le future. E illustrerà la figura di Pepper, un robot-umanoide oggetto di importanti ricerche all’università di Palermo.

Ad impensierire chi tiene le redini di economia e società, non bastava il tormentone dell’algoritmo: complice l’hype scatenato da ChatGPT (e simili) – tra gli ultimi, ma non certo il più importante e innovativo strumento, che la disciplina dell’Intelligenza Artificiale può fornire all’umanità -, l’AI è nell’occhio del ciclone per le infinite implicazioni etiche, sociali, economiche, creative che comporta.

Il robot umanoide Pepper Pepper, ad oggi, è già in grado di riconoscersi allo specchio e interagire con gli umani, spiegando i processi logici che lo portano a dare un suggerimento, a chiedere un comportamento, a fare lui stesso delle scelte. Ora si lavora acché Pepper possa provare qualcosa di simile all’autocoscienza e alle emozioni. Uno step che fa tanto WestWorld…

Il programma, realizzato da Gianluca Genovese, parlerà anche degli sviluppi futuri dell’AI, delle opportunità e dei possibili rischi sociali che potrebbe comportare: un aspetto sul quale soffermarsi, sia per la necessità di arrivare a una corretta algoretica, sia per raggiungere un’indispensabile regolamentazione del settore.