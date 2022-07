Pescara si accende con lo Zoo Music Fest: da Caparezza a Marracash

Dal 6 al 10 agosto si svolge la seconda edizione del festival dedicato alla musica rap e indipendente che si terrà nell’area del Porto Turistico

Dopo la prima edizione nel 2019, che ha registrato con oltre 15mila presenze torna dal 6 al 10 agosto, nell’Area del Porto Turistico di Pescara lo Zoo Music Fest. L’edizione 2022 conferma la filosofia del festival di unire musica indipendente, rap e tendenze nuove in un unico cartellone con protagonisti Caparezza, Marracash, Psicologi e Cosmo.

Si apre il 6 agosto con Caparezza, che porta il suo “Exuvia Tour”, occasione unica per vedere dal vivo questo spettacolo che non sarà replicato in autunno. Il 7 agosto invece tocca a Marracash che finalmente, dopo il lungo stop per la pandemia, ha potuto portare dal vivo i brani dei suoi due ultimi album “Persona” e “Noi, loro e gli altri”.

Lunedì agosto si cambia musica con il pop-rap degli Psicologi, esponenti della generazione “post millennials”, mentre mercoledì 8 agosto si chiude con la grande festa danzereccia di Cosmo e della sua “Prima festa dell’amore”.