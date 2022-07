Joan Collins non rinuncia ai tacchi a 89 anni: cade e viene ricoverata in ospedale

Incidente per l’Alexis Colby in “Dynasty”: si è schiacciata un nervo della gamba

Icona di stile, a 89 anni Joan Collins non rinuncia ancora ai tacchi, sua passione senza tempo. Ma questa volta le scarpe eleganti le sono costate un piccolo incidente. Nella cornice glam di Monaco, l’attrice che ha indossato i panni di Alexis Colby nella serie tv “Dynast”y è caduta e si è schiacciata un nervo della gamba finendo in ospedale.

Un amico dell’attrice ha spiegato a Page Six che dopo la caduta la Collins “è stata trasferita in aereo in ospedale” ma ora sta bene ed è tornata a casa a St. Tropez. Secondo l’uomo, quanto accaduto non fermerà la sua passione per il tacco 15. Un rappresentante della star invece ha spiegato: “Il dolore è stato atroce, ma fortunatamente l’ha affrontato e ora sta bene. È nel sud della Francia e si sta godendo il resto delle sue vacanze”.



Intanto Joan Collins ha pubblicato sui social uno scatto in cui si mostra in posa sorridente su uno yacht spiegando l’incidente: “Godendomi una fantastica giornata fuori una settimana prima che dovessi andare al Princess Grace Hospital di Monaco per un nervo schiacciato nella gamba”, ha scritto.