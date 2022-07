Fast & Furious a Roma, riprese di Fast X in corso a Castel Sant’Angelo

Sono in corso nella Capitale le riprese di Fast X, decimo capitolo della saga Fast & Furious con protagonista Vin Diesel. Insieme a lui, c’è Helen Mirren, interprete di Magdalene Shaw

La saga di Fast & Furious, incentrata sul mondo dei motori e delle corse clandestine, si arricchisce di un nuovo capitolo. Sono in corso, infatti, le riprese di Fast X, decimo film della saga con protagonista Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Una pellicola che si sta girando per gran parte in Italia e, dopo le scene ambientate a Torino, la troupe si è spostata nella Capitale.

VIN DIESEL ED HELEN MIRREN AVVISTATI A ROMA

Vin Diesel ed Helen Mirren, quest’ultima interprete di Magdalene Shaw, la mamma di Hattie (Vanessa Kirby), Owen (Luke Evans) e Deckard (Jason Statham), sono stati immortalati nei pressi di Castel Sant’Angelo nella giornata di lunedì 18 luglio. Sotto il sole cocente della Capitale, Vin Diesel indossava una camicia di jeans senza maniche color cachi, mentre Helen Mirren un lungo vestito rosso. Nella scena in questione, Magdalene Shaw tocca delicatamente la guancia di Dominic Toretto, un gesto molto materno. Pertanto, confermata la presenza della nota attrice anche nel decimo capitolo, dopo il suo debutto nell’ottavo film. In un’intervista rilasciata in passato, Helen Mirren ha dichiarato di aver molto insistito con Vin Diesel per avere una parte nella saga, dimostrandosi una fan sfegatata dei film di Fast & Furious. Il decimo capitolo, che ha visto l’abbandono del regista Justin Lin in favore di Louis Letellier, vede tra le new entry anche Jason Momoa, famoso per aver interpretato Khal Drogo ne Il Trono di Spade e Aquaman al cinema.

I FILM DI FAST & FURIOUS

La saga con protagonista Dominic Toretto è ormai sulla breccia da oltre 20 anni, arrivano a quota 10 film più un paio di spin-off. Nonostante negli anni ci si sia un po’ discostati dalla trama principale, riguardante soprattutto le corse clandestine, i film hanno sempre catturato l’attenzione dei fan, che continuano ad attendere pazienti nuovi capitoli. Ecco l’elenco dei lungometraggi in ordine cronologico di uscita al cinema: