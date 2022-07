Brian May compie 75 anni, la storia del chitarrista dei Queen

Nato in un sobborgo di Londra il 19 luglio 1947, il musicista ha fondato, assieme a Roger Taylor e Freddie Mercury, una delle rockband più importanti di sempre. Ripercorriamo la sua vita e la sua carriera

Tra migliori chitarristi di tutti i tempi, Brian May compie oggi – martedì 19 luglio – 75 anni. Figura cardine nella storia del rock (e non solo), nel 1965, assieme a Roger Taylor e Freddie Mercury, fonda i leggendari Queen, con cui pubblicherà brani diventati negli anni successi senza tempo. Da Bohemian Rhapsody a We Are The Champions, passando per Don’t Stop Me Now, The Show Must Go On e Radio Ga Ga.

I PRIMI PASSI

Nato a Twickenham, un sobborgo di Londra, May inizia ad appassionarsi alla musica fin dalla tenera età, avvicinandosi prima al pianoforte e poi alla chitarra. La passione è così forte da portarlo, a causa delle modeste condizioni economiche dei genitori, a costruirsi da solo il proprio strumento musicale, utilizzando il legno sia di un architrave sia di una parte di camino.

LA NASCITA DEI QUEEN

Poco dopo comincia a suonare in alcune band: i 1984, assieme al bassista e cantante Tim Staffell, quindi gli Smile, nei quali incontra il giovane batterista Roger Taylor. Proprio con lui e con l’amico Farrokh Bulsara, diventato poi Freddie Mercury, decide, una volta sciolta la band precedente, di dar vita ai Queen, cui si aggiunge qualche anno dopo il l bassista John Deacon. Parallelamente May porta avanti i suoi studi universitari, laureandosi con lode in Fisica e intraprende il dottorato di ricerca in Astronomia dell’infrarosso, che in seguito abbandona per dedicarsi alla carriera musicale.

IL GRANDE SUCCESSO DELLA BAND

Dopo tre album, infatti, nel 1975 la carriera del gruppo svolta, grazie al boom di A Night at the Opera, che contiene l’iconica Bohemian Rhapsody, prima numero uno in classifica del gruppo. Da lì, la fama cresce in maniera esponenziale, fino all’emblematico live allo stadio Wembley di Londra, che catapulta di diritto i Queen nella storia della musica.

GLI ULTIMI ANNI

La successiva morte di Mercury, il 24 novembre 1991, e il ritiro dalle scene di Deacon, nel 1997, frena l’attività della band, che continua comunque a esibirsi live. Prima assieme al cantautore britannico Paul Rodgers, dal 2005 al 2009, poi con Adam Lambert, a partire dal 2011.